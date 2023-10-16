Байден планирует подавить Россию и урегулировать ближневосточный конфликт

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Президент США Джо Байден пообещал, что в случае победы на предстоящих в 2024 году выборах примет меры для "подавления" России, сообщает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что Вашингтон должен объединить все европейские страны для продолжения давления на Москву.

"Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим наконец Владимира Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет", – заявил американский лидер.

Также Байден подчеркнул, что, если его президентский срок будет продлен, он поспособствует урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация запросит существенно больше двух миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды.

По словам Байдена, Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку и Украине, и Израилю.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ