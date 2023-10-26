В США предложили проект о разделении помощи Израилю и Украине

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Группа американских сенаторов-республиканцев предложила проект, который предполагает "передачу миллиардов" Израилю. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Wall Street Journal.

По данным СМИ, инициатива позволит выделять помощь израильской стороне, но не спонсировать Киев.

"Мои коллеги и я твердо верим, что любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов Украине", – заявил сенатор от Канзаса Роджер Маршалл.

При этом за разделение передачи средств выступили сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, а также сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз. Как уточнили в издании, новый проект может свидетельствовать о проблемах, с которыми сталкивается предложение Белого дома выделить еще 106 миллиардов долларов на военную и другую помощь Украине и Израилю.

Благодаря этому появится возможность избежать блокирования помощи Израилю в палате представителей, говорится в статье.

Днем ранее избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что его первая законодательная инициатива в новой должности будет передана на поддержку израильской стороны. В ходе своего выступления он не упомянул Украину. Джонсон сказал лишь о нестабильности и насилии в Восточной Европе.

Сенат США может заблокировать запрос на 100 млрд долларов Украине и Израилю – СМИ