Госдума приняла закон о тарификации ОСАГО по характеристикам водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о тарификации ОСАГО в зависимости от характеристик водителей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Законопроект предлагает изменения в федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 30-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Он подразумевает, что тарифы на ОСАГО будут варьироваться в зависимости от особенной каждого водителя и его персональных рисков.
Поправки в законодательство также предусматривают возможность заключения договора на страхование без прохождения техосмотра. Это послабление вводится на период с 1 марта по 30 сентября из-за пандемии коронавируса.
Документ подготовили при содействии членов комитета Госдумы по финансовому рынку во главе с его председателем Анатолием Аксаковым и члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олега Николаева.
Банк России разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт. Получить данные документы можно будет при условии, когда их предоставят не более чем через месяц после снятия ограничений по коронавирусу, пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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