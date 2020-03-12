Эксперт прокомментировал законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Москвой 24 назвал изменение в расчете стоимости ОСАГО большим шагом к новой реформе в сфере страхования. Ранее Госдума поддержала законопроект, которым предлагается рассчитывать стоимость полиса ОСАГО исходя из личностных характеристик водителей.

"От общего числа нарушений в течение года будет зависеть личный коэффициент водителя, согласно которому он будет платить либо больше, либо меньше", – заявил Моржаретто.

Эксперт отметил, что речь идет о таких нарушениях, которые могут представлять опасность для других участников дорожного движения. Он привел в пример выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч, проезд на красный свет и другие.

"Неоплаченная парковка опасности для движения других автомобилей не несет", – добавил Моржаретто.

Кроме того, по мнению эксперта, не будут учитываться нарушения, зафиксированные камерами безопасности дорожного движения.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий рассчитывать стоимость тарифа ОСАГО исходя из личностных характеристик водителей. Депутаты считают, что это поможет повысить культуру страхования и позволит страховщикам самим определять базовые ставки исходя из личных качеств водителя.