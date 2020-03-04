Эксперт рассказал о росте цен на автомобили из-за датчиков нарушений ПДД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Москвой 24 рассказал о возможном росте цен на автомобили после установки систем оповещения водителя о возможном нарушении ПДД.

Специалист отметил, что сейчас данную систему может установить себе любой водитель при оформлении полиса каско, она была прописана в законе об ОСАГО, но была добровольной. За счет ее установки стоимость страховки автовладельцу обходится намного дешевле.





Игорь Моржаретто автоэксперт Нигде не сказано, сколько это будет стоить и за чей счет. Сейчас вы такую систему можете поставить, но это будет за счет страховой компании, это будет выгодно вам. Я сомневаюсь, что если это будут производить в массовом порядке, то это будет бесплатно. Конечно, цена автомобиля вырастет в разы.



Также Моржаретто отметил, что он ничего не слышал об общественных обсуждениях вопроса и обратил внимание на возможность данной системы сразу передавать данные о нарушение правил в ГИБДД. Эксперт добавил, что не уверен, не является ли это вмешательством в личную жизнь и не нарушает ли наше законодательство.

Моржаретто считает, что перед внедрением телематических систем в автомобили необходимо навести порядок на дорогах. Он обратил внимание на отсутствие во многих местах знаков и дорожной разметки.





Игорь Моржаретто автоэксперт Система, конечно, может считывать разметку, но разметки в большинстве случаев просто нет. Что она будет читать?

Однако Моржаретто отметил, что у него самого на автомобиле установлена подобная система, но единственная ее функция – это передача данных на специальный сайт, где в дальнейшем можно оценить качество своего вождения.

Ранее в Росстандарте заявили о возможности устанавливать на автомобили, произведенные в России, специальные системы, которые будут оснащены функциями распознавания дорожных знаков, разметки и светофоров. В устройство встроят камеры, фиксирующие дорожные ограничения. Данные будут передаваться водителю и предупреждать его о возможном нарушении ПДД. Документ планируют принять осенью 2020 года.

