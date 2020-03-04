Российские автомобили будут оповещать о нарушениях ПДД

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Автомобили, собранные в России, будут обладать устройствами, предупреждающими о нарушении ПДД, сообщает газета "Известия".

Система будет оснащена функциями распознавания дорожных знаков, разметки и светофоров. В устройство встроят камеры, которые будут фиксировать дорожные ограничения. Встроенный в систему вычислительный модуль проанализирует входящие данные на предмет несоответствия ПДД и подаст сигнал водителю.

Считается, что потенциальный рынок устройств можно оценить в 40–60 миллиардов рублей.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов предложил перечислять все средства от штрафов за нарушение ПДД в федеральный бюджет. Он считает неправильной практику сбора денег от штрафов за парковку частными компаниями.

Также замглавы Минюста Денис Новак рассказал, что в ближайшее время штрафы за нарушения ПДД планируют пересмотреть. Работа ведется в рамках создания нового Кодекса об административных правонарушениях.