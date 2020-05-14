В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим из-за коронавируса работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиянам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом, предложили делать скидку на полис ОСАГО. Свое предложение депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсу, сообщает RT.

По мнению законодателя, многие граждане страны лишились работы и доходов, но обязаны производить платежи, в частности оплачивать полис ОСАГО.

"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50% на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности", – говорится в письме.

Сухарев отметил, что это может стать дополнительной мерой поддержки семей, которые в сложившейся ситуации оказались в сложном финансовом положении.

Накануне депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о тарификации ОСАГО в зависимости от характеристик водителей. Поправки в законодательство также предусматривают возможность заключения договора на страхование без прохождения техосмотра.