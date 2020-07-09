Житель столицы с ограниченными возможностями впервые стал водителем паркона

Фото: Москва 24/Александр Белов
Москвич с ограниченными возможностями впервые вышел на работу в качестве водителя паркона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
По словам замначальника Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егора Чернова, специальность требует активных действий.
"В настоящей момент мы оборудовали два автомобиля ручным управлением – это рычаг, который управляет педалями газ и тормоз и позволяет управлять автомобилем без помощи ног", – объяснил эксперт.
Чернов отметил, что на данный момент на службе состоит только один маломобильный водитель, но, если работа будет востребована, то в организации готовы переоборудовать и другие автомобили. При этом управлять ими смогут и здоровые сотрудники.
Советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Евгений Смирнов уточнил, что ведомство участвует в программе "Доступная среда". Он напомнил, что в сервисном центре столичного транспорта работают несколько маломобильных сотрудников.
В декабре 2019 года в Центре организации дорожного движения сообщили, что за соблюдением правил дорожного движения в городе будут наблюдать еще 42 уличные камеры. Они установлены на участках, в которых необходимо сократить число аварий.
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