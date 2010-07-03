ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения "Помощник Москвы"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госавтоинспекция перестала принимать снимки, сделанные в приложении "Помощник Москвы". Об этом говорится в ответе МВД эксперту по фотовидеофиксации Григорию Шухману.

Как пишет газета "Коммерсант", в июне Верховный суд признал, что сервис не является автоматической камерой, поэтому снимки нельзя использовать для выписки штрафов.

Для регистрации нарушения камера должна быть установлена стационарно или на автомобиле-парконе. "Помощник Москвы" работает в столице с 2015 года.

С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.

Затем штрафы отправляются автовладельцам по почте. По данным сервиса, в нем зарегистрированы более 460 тысяч человек.

5 сентября правительство утвердило правила оформления ДТП с помощью смартфона. Теперь граждане могут самостоятельно регистрировать аварию.