Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:33

ГИБДД отказалась от фото нарушений из приложения "Помощник Москвы"

город дороги авто технологии

01:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госавтоинспекция перестала принимать снимки, сделанные в приложении "Помощник Москвы". Об этом говорится в ответе МВД эксперту по фотовидеофиксации Григорию Шухману.

Как пишет газета "Коммерсант", в июне Верховный суд признал, что сервис не является автоматической камерой, поэтому снимки нельзя использовать для выписки штрафов.

Для регистрации нарушения камера должна быть установлена стационарно или на автомобиле-парконе. "Помощник Москвы" работает в столице с 2015 года.

С помощью приложения граждане отсылают снимки нарушений стоянки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД.

Затем штрафы отправляются автовладельцам по почте. По данным сервиса, в нем зарегистрированы более 460 тысяч человек.

5 сентября правительство утвердило правила оформления ДТП с помощью смартфона. Теперь граждане могут самостоятельно регистрировать аварию.

Когда заработают новые правила оформления ДТП

Читайте также

город дороги авто технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика