Автоэксперт оценил идею оформлять ДТП через мобильное приложение

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Проект постановления, позволяющего водителям оформить ДТП через специальное мобильное приложение, оценил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Автоэксперт одобрительно отозвался о "любом облегчении и упрощении процедуры", в том числе путем цифровизации. "Однако важно понять, как эта идея будет работать", – подчеркнул Кадаков в беседе с RT.

По мнению эксперта, существуют определенные ограничения для использования подобных новшеств. Например, у обоих участников аварии должен быть страховой полис. Кроме того, водителям нужно будет заранее скачать приложение на смартфон, зарегистрироваться в нем и научиться им пользоваться. При регистрации понадобится указать действующую электронную почту, данные автомобиля и полиса. А в случае ДТП в эту же систему вносят полис другого участника

аварии, уточнил Кадаков.

"То есть просто так взять телефон и впервые воспользоваться программой прямо при страховом случае не получится. Также есть и сугубо технические моменты", – отметил автоэксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует запустить мобильное приложение, с помощью которого водители смогут оформить ДТП по европротоколу в 2019 году. Программу разрабатывает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Еще одно новое приложение для автовладельцев разработают специалисты "Ростеха". Его можно будет использовать для сканирования повреждений машины после аварии. По замыслу, программа позволит сравнивать снимки после ДТП с теми, которые были сделаны при оформлении электронного ПТС.