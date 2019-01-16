Россияне смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

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Банк России планирует запустить мобильное приложение для оформления ДТП по европротоколу в 2019 году. Разработкой программы занимается Российский союз автостраховщиков (РСА). Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"У нас сейчас с РСА главный проект, который мы делаем инфраструктурно, – это европротокол на гаджете. С правительством мы решаем технические вопросы. Надеюсь, запустим в промышленную эксплуатацию в этом году", – сказал он, передает ТАСС.

Предполагается, что идентификация пользователей в приложении будет осуществляться через единый портал госуслуг (ЕПГУ). Таким образом необходимые данные участника ДТП будут вноситься в электронное извещение об аварии автоматически. Эксперимент по использованию "цифрового извещения" пройдет сразу в нескольких российских регионах.

Ранее сообщалось, что "Ростех" планирует разработать мобильное приложение для сканирования повреждений автомобиля после аварии. Отмечалось, что программа сможет сравнивать фото после аварии с теми, что были сделаны при оформлении электронного ПТС.

Похожее приложение уже разработал Российский союз автостраховщиков. Оно называется "ДТП. Европротокол". С его помощью водитель может сфотографировать машину, место аварии и отправить информацию в специальную электронную систему. Правда при обращении в страховую компанию все равно нужно заполнять бумаги и описывать повреждения.