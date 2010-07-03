Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

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Российское правительство утвердило правила оформления ДТП с помощью смартфона. Благодаря этому граждане смогут самостоятельно регистрировать аварию по нормам европротокола, сообщает РБК.

Уточняется, что участники ДТП получат доступ к отправке электронного извещения, используя для этого интегрированное с ЕСИА ("Госуслуги") приложение для смартфонов.

Требуемые страховщикам сведения об аварии будут предоставляться из личного кабинета водителя, а ему нужно дополнить информацию фото с места происшествия.

Воспользоваться данной функцией можно будет только в случае, если оба участника аварии сняли последствия столкновения на камеру. Также необходима регистрация обоих участников на портале госуслуг и отсутствие разногласий по поводу произошедшего.

Ранее в России изменился порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи. С 13 августа собственник должен прийти в любой близлежащий центр госуслуг "Мои документы" и разрешить через соответствующее заявление операции с недвижимостью. Обратиться в центр госуслуг может только правообладатель, его законный представитель или заявитель с нотариально доверенными документами. Разрешение может быть сделано как в отношении одного субъекта, так и всех. Главное правило – имущество должно находиться в Москве.