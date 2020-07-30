Анонимные активисты нарисовали велодорожку на улице Академика Комарова
На улице Академика Комарова появилась нарисованная линия для проезда велосипедистов, передает телеканал Москва 24.
Желтую пунктирную линию нанесли на асфальт анонимные активисты. Эксперты при этом предупреждают, что новая разметка не имеет никакого отношения к правилам дорожного движения и может привести к серьезным авариям на дорогах.
"Когда автомобиль выезжает, то он полностью пересекает движение велосипедиста, он не видит его. Велосипедист должен резко остановиться, причем если его движение 15–20–25 километров в час и больше, то такая резкая остановка движения – большой риск", – отметила мастер спорта международного класса по автоспорту Татьяна Елисеева.
Генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников также считает, что нанесенная активистами линия для велосипедов способна ввести участников дорожного движения в заблуждение, что может спровоцировать аварию.
"По сути, это введение в заблуждение участников дорожного движения. Если вдруг произойдет какое-то глобальное событие, то они понесут суровое наказание. Потому что это изменение несогласованное и нелегитимное", – отметил Мельников.
Сами местные жители, которые часто передвигаются на велосипеде, рассказали, что в велосипедной дорожке нуждаются уже давно. По их словам, рядом есть парки, но там собирается в течение дня большое количество народа, что мешает свободному передвижению.
При этом велосипедисты отметили, что боятся передвигаться по временной пунктирной разметке, поскольку не уверены в своей безопасности.
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