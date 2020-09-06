Прокат велосипедов и самокатов откроют в парке Северного речного вокзала в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Прокат велосипедов и самокатов планируют открыть в районе Северного речного вокзала в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В первый день парк Северного речного вокзала оказался настолько популярен, что мы смело можем говорить о развитии его инфраструктуры", – подчеркнули в ведомстве.

Только за один день работы Северный речной вокзал после реставрации посетили более 6 тысяч человек. Для горожан в парке обустроили прогулочные зоны, установили скамейки и сидения в виде гальки. Перед зданием вокзала установили сухой светодинамический фонтан. Для отдыха построили 11 детских и спортивных площадок.

В ходе работ были отреставрированы памятники архитектуры и основные элементы зданий и детали интерьера. К следующему году для москвичей организуют пляжную зону с шезлонгами и зонтиками, а также 3 бассейна с подогревом.

Торжественное открытие Северного речного вокзала прошло в День города. Его провел мэр столицы Сергей Собянин.

От причала вокзала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз.

