Более 200 новых НКО социальной сферы стали претендентами на гранты

Фото: департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Претендентами на гранты "Москва – добрый город" от департамента труда и социальной защиты населения стали 210 новых НКО социальной сферы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году власти получили от НКО социальной сферы 442 заявки. Организации претендуют на грантовый фонд в размере 496 миллионов рублей, что почти на 100 миллионов больше в сравнении с прошлым годом.

"Сейчас 431 НКО прошло в следующий этап. Особенно приятно видеть среди участников новые организации. Почти 50% НКО претендуют на грант впервые. Это значит, что наш конкурс действительно вызывает интерес", – подчеркнула Ракова.

Впервые конкурс грантов для НКО "Москва – добрый город" провели в 2019 году. Его соискателями стали 509 некоммерческих организаций, из которых 226 вернулись в качестве претендентов в этом году.

Конкурс грантов поддерживает инициативы некоммерческих организаций столицы, направленные на социальную поддержку уязвимых слоев населения. К примеру, на помощь малообеспеченным семьям, детям и взрослым с инвалидностью, людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации и исключенным из социума.

Принять участие в конкурсе может любая некоммерческая организация, зарегистрированная в столице более года. Также в конце сентября подвели итоги отбора НКО для предоставления помещений.

50 социально ориентированных некоммерческих организаций стали обладателями новых офисов, оборудованных для организации мастерских и оказания услуг в социальной сфере. Помещения для добрых дел предоставлены сроком на три года, и их общая площадь составляет более 11 тысяч квадратных метров.

70% победителей отбора работают с людьми с инвалидностью и ограничениями по здоровью, в том числе помогают им с трудоустройством. 22% работают с теми, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. 2% помогают семьям с приемными детьми и столько же оказывают услуги для москвичей старшего возраста.

Всего в Москве разыграны 17 мастерских для работы с людьми с ментальной инвалидностью и 33 помещения для организации услуг социальной сферы.

Ранее стало известно, что в октябре в Москве проведут серию бесплатных вебинаров уже непосредственно для сотрудников НКО. Занятия будут посвящены правовым аспектами деятельности таких организаций.

