Москвичам рассказали, что подготовили НКО на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичам рассказали, какие мероприятия подготовили некоммерческие организации на этой неделе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, 27 октября в 19:00 состоится вебинар, на котором расскажут, как работать в условиях многозадачности и о трудностях, с которым может столкнуться супервизор – человек, который готов всегда решить любую проблему своих коллег, морально поддержать и дать ценные советы. Вебинар проведут супервизоры добровольческого движения "Даниловцы".
26 октября в 18:00 аналогичное мероприятие проведет директор благотворительного фонда Нина Воробьева. Он будет посвящен pro bono волонтерам – тем, кто помогает некоммерческим организациям. Руководитель вебинара расскажет, как стать таким добровольцем, и поделится своим опытом в этой сфере.
Кроме того, с 27 по 29 октября москвичи смогут принять участие в саммите #ЩедрыйВторник-2020. На нем выступят лидеры НКО, которые расскажут о значимости этой акции и о том, как она объединяет разные организации в стремлении помочь людям.
Также на саммите можно будет узнать о наиболее интересных региональных инициативах и проектах в сфере благотворительности. Один из дней также будет посвящен практическим навыкам: на мероприятии проведут воркшопы, на которых расскажут о способах привлечения людей в волонтерский проект и в чем особенности сбора пожертвований.
Ранее на портале mos.ru появился сервис, который позволяет москвичам поддерживать программы благотворительных организаций. Горожанам напомнили, что в столице функционируют свыше 3 тысяч благотворительных фондов и объединений.
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