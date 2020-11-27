Минцифры предложило разрешить продавать машины через госуслуги

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Минцифры предлагает разрешить продавать машины через портал госуслуг, дополнив сделку договорами купли-продажи и лизинга, сообщает "Газета.ру". Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Также предлагается разрешить оформлять договоры на оказание услуг по выездному обслуживанию через госуслуги. Кроме того, ведомство хочет разрешить договариваться с банком об изменении условий ипотеки.

Проект приказа Минцифры предполагает утверждение пяти юридически значимых действий, совершение которых предлагается закреплять в виде электронных документов, подписываемых электронной подписью в личном кабинете единого портала.

Министерство полагает, что принятие законопроекта позволит гражданам удаленно оформлять сделки и повысит популярность портала госуслуг.

Ранее сообщалось, что результаты теста на коронавирус будут доступны в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Новый сервис разработали специалисты Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором.

Известно, что результаты будут отгружаться на портал в течение часа после их получения.