Автомобилисты смогут подключить автоплатежи для оплаты счетов на mos.ru

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобилисты смогут подключать автоплатежи для оплаты счетов на mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Такие платежи стали доступны для счетов, которые выставляют по номеру свидетельства о регистрации машины или водительского удостоверения. Директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в столичном ведомстве информационных технологий Владимир Новиков заявил, что автоплатеж можно будет подключить для оплаты счетов за эвакуацию транспорта, а также штрафов за нарушения ПДД и неправильную парковку.

"Сервис сам найдет выставленные счета по номеру свидетельства транспортного средства (СТС) и водительского удостоверения (ВУ) из личного кабинета и автоматически оплатит их на сумму, не превышающую порог, установленный пользователем", – подчеркнул Новиков.

Он добавил, что расширение функционала сервиса автоплатежей позволит контролировать и своевременно оплачивать транспортные счета. Новиков отметил, что при этом будут учитываться действующие скидки.

В частности, в течение 20 дней после вынесения постановления о штрафе его можно будет оплатить со скидкой 50%. Также снижение размера финансовой санкции на 25% возможно при оплате эвакуации и хранения автомобиля до прибытия на штрафстоянку.

Отмечается, что новой функцией можно будет воспользоваться в разделе "Мои платежи" после оплаты ранее выставленных начислений. Все счета будут отображаться автоматически, если указаны свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения.

В разделе появится кнопка "Подключить автоплатеж". Пользователь должен задать условия автоматической оплаты конкретной услуги. Отмечается, что функция автоплатежа может быть настроена лишь для банковской карты и после процедуры аутентификации владельца.

Кроме того, пользователям предлагается получать уведомления об оплате счетов. Для этого необходимо подтвердить номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Сообщается, что автоплатеж будут отключать автоматически, если в течение месяца трижды будет не хватать средств на банковской карте для погашения задолженности.

Автоплатежи можно удалять и редактировать. При изменениях настроек можно скорректировать название автоплатежа, списания за месяц и максимальную сумму счета. Для приостановки действия автоплатежа можно нажать на кнопку "Отключить".

Ранее москвичам напомнили, что в центрах госуслуг "Мои документы" можно заменить водительское удостоверение с истекшим сроком годности. Данная услуга будет выполняться в течение девяти дней с момента обращения.