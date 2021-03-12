Еще 1 605 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице выздоровели еще 1 605 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 917 809. В Москве выявлено 1 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 722 человека", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие 24 часа скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России за последние сутки выявили 9 794 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 4 370 617 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве, Магаданской области, Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладают иммунитетом к COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ переболели коронавирусом около 4,3 миллиона человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что прививки от коронавируса с высокой долей вероятности станут регулярными, поскольку COVID-19 постепенно превращается в сезонный вирус.