Еще 1 605 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице выздоровели еще 1 605 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщает Оперативный штаб.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 917 809. В Москве выявлено 1 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 722 человека", – говорится в сообщении.
В Оперштабе добавили, что за прошедшие 24 часа скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
В России за последние сутки выявили 9 794 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 4 370 617 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве, Магаданской области, Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладают иммунитетом к COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ переболели коронавирусом около 4,3 миллиона человек.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что прививки от коронавируса с высокой долей вероятности станут регулярными, поскольку COVID-19 постепенно превращается в сезонный вирус.
Россиянам рассказали, в какие страны нельзя въехать без сертификата о прививке от COVID-19
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