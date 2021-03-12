В России выявили 9 794 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 9 794 новых случая коронавируса. При этом без клинических проявлений инфекция протекает у 1 280 человек, передает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 1 610 случаев, на Санкт-Петербург – 957, на Московскую область – 476, на Нижегородскую область – 375, на Самарскую область – 252, на Воронежскую и Ростовскую области – по 243, на Иркутскую область – 196, на Саратовскую область – 171.

Всего в России зарегистрировано 4 370 617 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве, Магаданской области, Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии.

За последние сутки в РФ умерли 486 человек, за весь период по стране скончались 91 220 человек. При этом за минувшие 24 часа выздоровели 13 496 человек, за весь период – 3 973 029.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладают иммунитетом к COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ переболели коронавирусом около 4,3 миллиона человек. К этой сумме прибавили 20–30% тех, кто перенес COVID-19 в бессимптомной форме и не обращался к медикам, а также 4 миллиона граждан, прошедших вакцинацию.