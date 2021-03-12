Минздрав прокомментировал идею о продаже рецептурных лекарств в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России вопрос онлайн-продажи лекарств, которые отпускаются по рецепту, нуждается в дополнительной проработке, в том числе в части обеспечения контроля за рецептурным отпуском препаратов и соблюдением требований хранения в период доставки. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Вопрос дистанционной торговли рецептурными лекарственными препаратами требует дополнительной проработки, в том числе в части обеспечения контроля за рецептурным отпуском препаратов и соблюдением требований к условиям их хранения в период доставки", – приводит слова Кузнецова РИА Новости.

Ранее "Единая Россия" рекомендовала правительству провести в ряде регионов эксперимент по продаже препаратов, которые отпускаются по рецепту, через интернет.

В феврале Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил задействовать "Почту России" для дистанционной торговли рецептурными препаратами. Идею дистанционной торговли препаратами поддержали не все участники фармацевтического рынка. Некоторые его представители сходятся во мнении, что гарантировать безопасность и эффективность лекарств, доставленных по почте, невозможно.

Пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений существуют с 2019 года. В настоящее время они работают в 11 отделениях Москвы, Самарской и Ульяновской областей, Башкирии и Республики Чувашия.

