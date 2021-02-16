Рецептурные препараты предложили распространять по почте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил задействовать "Почту России" для дистанционной торговли рецептурными препаратами, сообщает газета "Известия".

Сообщается, что ранее ВСП направил в Госдуму дорожную карту развития инноваций в российской медицине. Одним из важнейших пунктов в документе является введение дистанционного оборота рецептурных препаратов.

"Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения", – рассказал сопредседатель ВСП Ян Власов.

Идею дистанционной торговли препаратами поддержали не все участники фармацевтического рынка. Некоторые его представители сходятся во мнении, что гарантировать безопасность и эффективность лекарств, доставленных по почте, невозможно.

"У нас и так огромное количество рецептурных препаратов продается без рецепта врача. Если доверить дистанционную продажу таких лекарств "Почте России", контроль будет полностью утерян", – предупредил гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений существуют с 2019 года. В настоящее время они работают в 11 отделениях Москвы, Самарской и Ульяновской областей, Башкирии и Республики Чувашия.

Ранее в столице запустили чат-бот для опроса пациентов перед приемом в поликлинике. Новый сервис сократит время, которое врачи тратят на сбор анамнеза.