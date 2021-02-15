ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в экстренных ситуациях двух вариантов вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
Там отметили, что теперь препараты можно применять в рамках международной программы COVAX по распределению вакцин в мире. Это касается как вакцины, производящейся в Южной Корее, так и производящейся в Индии.
Таким образом, препарат стал второй вакциной, получившей официальную рекомендацию ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
Ранее ВОЗ внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования. Отмечается, что включение вакцины в список позволит Детскому фонду ООН (UNICEF) и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.
В Италии начали использовать вакцину AstraZeneca
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