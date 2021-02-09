Азербайджан разрешил исследовать комбинацию "Спутника V" и AstraZeneca

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Минздрав Азербайджана выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca, передает RT.
Уточняется, что клинические исследования комбинации препаратов планируют начать в текущем месяце, они продлятся в течение полугода. По словам специалистов, это позволит оценить иммуногенность и безопасность комбинированного использования двух препаратов.
"Для победы над коронавирусом необходимо объединение усилий и использование самых передовых решений. Мы готовы развивать сотрудничество с другими производителями, чтобы увеличивалось количество доступных и эффективных препаратов", – отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее Дмитриев допустил регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" еще в нескольких иностранных государствах. Он выразил надежду, что в ближайшее время она будет одобрена в 25 странах.
Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.
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