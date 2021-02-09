Евросоюз принял заявку на регистрацию "Спутника V"

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление фонда.

"РФПИ подал заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на участие в научной консультации по поводу вакцины "Спутник V" 22 октября 2020 года. Представители фонда, разработчики вакцины "Спутник V" и представители ЕМА провели такую научную консультацию 19 января. РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, РФПИ имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определят в EMA.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.