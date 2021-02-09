В ВОЗ рассчитывают на участие "Спутника V" в программе COVAX

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что российская вакцина "Спутник V" после сертификации войдет в программу COVAX. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"Мы надеемся, что вакцина НИЦ имени Гамалеи присоединится к COVAX при условии, что она будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", – заявили в пресс-службе.

Проект COVAX представляет собой международный механизм, который был запущен ВОЗ, специалистами Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя так называемые финансируемые государства. В настоящее время договоры на поставку вакцин для стран-участниц в рамках программы заключены с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.

Специалист объяснила, что препараты создавались на разной основе – одна разработка является векторной и базируется на аденовирусе, другая является пептидной и сформирована из трех составных частей коронавируса.

