Вакцину "Спутник V" к концу предстоящей недели могут зарегистрировать в 25 странах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" еще в нескольких иностранных государствах. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину ["Спутник V"]", – заявил специалист.

Дмитриев уточнил, что пока российский препарат одобрен 19 регуляторами из разных стран. В Европе "Спутник V" раньше всех разрешили в Венгрии, вакцина также сертифицирована в ОАЭ, Египте, Палестине и Мьянме.

Агентство Bloomberg накануне оценило "Спутник V" как крупнейший научный прорыв России с советских времен. Автор статьи подчеркнул, что отношение к вакцине меняется, и препарат становится все более востребованным на западе.

