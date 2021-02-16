Чат-бот для опроса пациентов перед приемом в поликлинике запустили в столице

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

В столичных поликлиниках появится чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приемом и загружать данные в ЕМИАС, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новый сервис сократит время, которое врачи тратят на сбор анамнеза.

"Таким образом, врач будет тратить меньше времени на сбор жалоб и анамнеза, внесение соответствующих данных в систему и сможет уделять больше внимания осмотру пациента, назначению дополнительных исследований и лечению. Важно, что непосредственно на приеме медик сможет скорректировать предварительно собранные данные, если пациент даст уточнения", – приводятся в материале слова Раковой.

Уточняется, что после того как пациент запишется на прием, он получит СМС со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации и истории болезни. Пациент в свободной форме указывает свои жалобы, а затем отвечает на последовательно задаваемые чат-ботом вопросы. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема.

Ранее сообщалось, что в столице постоянно увеличивается количество пациентов, которые записываются к врачам удаленно. Москвичи воспользовались возможностью удаленной записи к врачам почти 300 миллионов раз с 2013 года.

Удаленно можно записаться на прием к терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и другим врачам. Запись доступна в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", на порталах mos.ru и "ЕМИАС.ИНФО", а также по телефону +7 (495) 539-30-00.

