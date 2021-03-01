В Москве создан научно-практический центр опухолей костей, мягких тканей и кожи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московский научно-практический центр опухолей костей, мягких тканей и кожи сформирован на базе городской онкологической больницы № 62, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Новые возможности лечения саркомы костей и мягких тканей появились в столице благодаря созданию на базе Московской городской онкологической больницы № 62 Московского научно-практического центра опухолей костей, мягких тканей и кожи. В новом Центре обеспечено мультидисциплинарное взаимодействие между специалистами различных направлений – онкологами, травматологами и нейрохирургами. Такой подход важен для эффективного лечения пациентов при заболевании саркомы костей и мягких тканей", – говорится в сообщении.
Замглавы столичного Депздрава Саида Гаджиева отметила, что опыт, накопленный специалистами онкобольницы № 62, и высокий уровень технического оснащения нового Центра позволят оказывать высококачественную медицинскую помощь.
"Создание первого такого Центра в системе городского здравоохранения позволит обеспечить качественно новый уровень оказания высокотехнологичной помощи, объединив передовую науку и уникальную клиническую практику врачей онкологической больницы № 62", – сказала Гаджиева.
На должность руководителя Центра назначен доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Эльмар Мусаев, который ранее создал одно из первых в России отделений опухолей костей на базе Центра имени Блохина.
Ранее Сергей Собянин объявил, что в 2021 году в столице завершится ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи. По словам мэра Москвы, в столице созданы шесть онкологических центров, оснащенных современным оборудованием, мощными лабораториями и необходимой логистикой, в них же сформированы амбулаторные центры.
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