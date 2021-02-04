Собянин: в этом году завершится ремонт 3 центров амбулаторной онкопомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин объявил, что в 2021 году в столице завершится ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи.

По словам мэра Москвы, в столице созданы шесть онкологических центров, оснащенных современным оборудованием, мощными лабораториями и необходимой логистикой, в них же сформированы амбулаторные центры.

"Не все из них находятся в хорошем состоянии, требуют реконструкции, насыщения самым современным оборудованием. Мы приступили к такой реконструкции в трех центрах одновременно, они все будут построены в этом году", – подчеркнул градоначальник в ходе осмотра капитального ремонта здания центра амбулаторной онкопомощи городской клинической больницы № 40.

Собянин напомнил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в Москве не прекращалось лечение онкологических больных, а объем стационарной помощи даже увеличился за счет появления новых амбулаторных центров.

Уточняется, что после ремонта онкоцентр на базе ГКБ № 40 получит более 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования и мебели. Мощность центра составит 470 посещений в смену, а лаборатории – до 70 исследований в час.

Обновленный центр предоставит пациентам максимально возможное число исследований – лучевую диагностику, бронхо-, гастро- и колоноскопию и другие анализы. Непосредственно для лечения и химиотерапии предусмотрен дневной стационар.

Особенностью обновленного амбулаторного центра станет наличие телемедицинских систем. Здание также оборудуют для маломобильных граждан, а именно установят пандусы, поручни и подготовят соответствующую логистику в самом помещении. На данный момент строительная готовность объекта составляет порядка 71%.

Ранее Сергей Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов. Новая услуга позволит больным обращаться к специально обученным людям, которые помогут организовать поэтапное лечение и не тратить время на бюрократические проволочки.

