Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:44

Собянин: в этом году завершится ремонт 3 центров амбулаторной онкопомощи

мэр Москвы город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин объявил, что в 2021 году в столице завершится ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи.

По словам мэра Москвы, в столице созданы шесть онкологических центров, оснащенных современным оборудованием, мощными лабораториями и необходимой логистикой, в них же сформированы амбулаторные центры.

"Не все из них находятся в хорошем состоянии, требуют реконструкции, насыщения самым современным оборудованием. Мы приступили к такой реконструкции в трех центрах одновременно, они все будут построены в этом году", – подчеркнул градоначальник в ходе осмотра капитального ремонта здания центра амбулаторной онкопомощи городской клинической больницы № 40.

Собянин напомнил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в Москве не прекращалось лечение онкологических больных, а объем стационарной помощи даже увеличился за счет появления новых амбулаторных центров.

Уточняется, что после ремонта онкоцентр на базе ГКБ № 40 получит более 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования и мебели. Мощность центра составит 470 посещений в смену, а лаборатории – до 70 исследований в час.

Обновленный центр предоставит пациентам максимально возможное число исследований – лучевую диагностику, бронхо-, гастро- и колоноскопию и другие анализы. Непосредственно для лечения и химиотерапии предусмотрен дневной стационар.

Особенностью обновленного амбулаторного центра станет наличие телемедицинских систем. Здание также оборудуют для маломобильных граждан, а именно установят пандусы, поручни и подготовят соответствующую логистику в самом помещении. На данный момент строительная готовность объекта составляет порядка 71%.

Ранее Сергей Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов. Новая услуга позволит больным обращаться к специально обученным людям, которые помогут организовать поэтапное лечение и не тратить время на бюрократические проволочки.

"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать