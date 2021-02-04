Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов в ходе осмотра капитального ремонта здания Центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы № 40.

Мэр отметил, что это еще один проект столицы, который запускают в этом году.

"Раньше больной, который проходил обследование в поликлинике, должен был искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию, все это он должен делать сам: разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение", – сказал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что запуск системы персональных помощников изменит эту ситуацию.

"Если больной хочет, к нему будет закрепляться персональный помощник с персональным телефонным номером, который будет постоянно вести этого человека по всем цепочкам оказания онкологической помощи", – пояснил мэр.

По его словам, эксперимент по внедрению системы проводился в нескольких округах города.

"Он оказался удачным. Тысячи людей воспользовались этой помощью, и сегодня мной было принято решение о распространении этого эксперимента на всю территорию Москвы", – подчеркнул глава города.

Собянин отметил, что теперь все онкологические больные могут получить персонального помощника.

В материалах пресс-службы мэрии и правительства города говорится, что информацию о возможности персонального сопровождения пациенты получают в поликлиниках при направлении к врачу-онкологу.

Ранее после ремонта открылся центр амбулаторной онкологической помощи на базе КГБ № 57 имени Плетнева в Восточном Измайлове, учреждение рассчитано на прием до 900 человек в день. В дневном стационаре учреждения возможно размещение 24 пациентов, для которых обустроили комфортные палаты с современными креслами и кроватями. Они отвечают всем стандартам проведения химиотерапии и соблюдения санправил в условиях пандемии.

В центре организованы просторные холлы и понятная навигация, удобно расположены кабинеты специалистов. Каждый этаж располагает зонами комфортного пребывания, где пациенты могут ожидать врача или проведение процедуры. Для маломобильных групп граждан установлены пандусы и специальные лифты.

