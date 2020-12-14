Путин поручил увеличить объем оказания специализированной медпомощи в рамках ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин поручил кабмину увеличить объем оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2021–2023 годах, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации <…> обеспечить: увеличение в период с 2021 по 2023 годы, по сравнению с 2020 годом, объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой федеральными медицинскими организациями больным со сложными и тяжелыми случаями заболеваний, направляемым субъектами Российской Федерации", – говорится в списке поручений президента по вопросам совершенствования системы ОМС.
Ранее Путин подписал закон о реформе системы ОМС. Он предусматривает передачу фонду ОМС части полномочий страховщиков. Уточняется, что речь идет о случаях предоставления медицинской помощи федеральными медицинскими учреждениями. Объемы предоставления помощи, а также тарифы на ее оплату устанавливает правительство РФ.
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