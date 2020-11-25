Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2021 год. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что общий объем доходов бюджета Московского фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год составит 324 миллиарда 690,6 миллиона рублей. При этом объем расходов московского бюджета ФОМС составит 324 миллиарда 690,6 миллиона рублей.

Также сообщается, что общий объем доходов бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год составит 339 миллиардов 280,8 миллиона рублей, на 2023 год – 357 миллиардов 453,4 миллиона рублей. Объем расходов за этот период составит 339 миллиардов 280,8 миллиона и 357 миллиардов 453,4 миллиона рублей соответственно.

Накануне Госдума приняла закон о реформе системы ОМС. Он предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования некоторых полномочий страховщиков.

Речь идет о случаях предоставления помощи федеральными медучреждениями. Объемы предоставления помощи, а также тарифы на ее оплату устанавливает правительство РФ.