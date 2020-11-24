Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума приняла закон о реформе системы ОМС. Он предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) некоторых полномочий страховщиков, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идет о случаях предоставления медицинской помощи федеральными медицинскими учреждениями. Объемы предоставления помощи, а также тарифы на ее оплату устанавливает правительство РФ.
Кроме того, объемы предоставления медицинской помощи могут распределяться между медучреждениями по решению федерального органа исполнительной власти. Их будет контролировать правительство, опираясь на мощности организаций.
Законопроект предлагает снизить норматив по предоставлению средств территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией с 1–2 процентов до 0,8–1,1 процента. Авторы документа предполагают, что такие меры позволят высвободить дополнительные средства обязательного страхования.
Также предполагается, что ФФОМС сформирует единый реестр медорганизаций, которые осуществляют деятельность в сфере ОМС. Это означает, что медучреждения смогут оказывать первичную медицинскую помощь, опираясь на территориальную программу ОМС.
Ранее Минэкономразвития РФ разработало законопроект, упрощающий процедуру получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении.
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