Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Мещанском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве открылся новый Центр амбулаторной онкологической помощи. Он станет подразделением городской клинической онкологической больницы №1, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Центр располагается в одном из корпусов недавно открывшегося Московского международного онкологического центра на улице Дурова, дом 26. Он создан в рамках реализации соглашения между правительством Москвы и "Европейскиого медицинского центра".

Лечение в новом центре амбулаторной онкологической помощи будет доступно жителям СВАО бесплатно по полису ОМС.

Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, в том числе для проведения лучевой терапии и ПЭТ/КТ диагностики. В каждой палате есть санузел с душем и туалетом. В холлах и коридорах предусмотрены комфортные зоны ожидания.

В центре будут работать специалисты первичных онкологических отделений, которые ранее располагались в зданиях городских поликлиник №218 (филиал №1) и №107 (филиал №4). В день они смогут принять около 250 пациентов.

В СВАО продолжат работать онкологические подразделения ГКБ №40 (улица Касаткина, дом 7). Как и прежде, пациентов принимает дневной стационар для проведения химиотерапии, отделение лучевой терапии, а также лечебные отделения стационара.

В ближайшие три года за счет бюджета в столице планируют построить более 60 объектов здравоохранения. Это будут районные поликлиники, крупные специализированные и узкопрофильные медицинские центры.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, с начала года в городе ввели в эксплуатацию девять медицинских учреждений. Всего, по словам Бочкарева, за 10 лет в городе построили 94 объекта здравоохранения.