Путин подписал закон о реформе системы ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает передачу фонду ОМС части полномочий страховщиков. Уточняется, что речь идет о случаях предоставления медицинской помощи федеральными медицинскими учреждениями. Объемы предоставления помощи, а также тарифы на ее оплату устанавливает правительство РФ.

Кроме того, объемы предоставления медицинской помощи могут распределяться между медучреждениями по решению федерального органа исполнительной власти. Их будет контролировать правительство, опираясь на мощности организаций.

Законом также предусматривается снижение нормативов по предоставлению средств территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией с 1–2% до 0,8–1,1%. Также в документе говорится, что ФОМС будет вести единый реестр медорганизаций, которые осуществляют деятельность в сфере ОМС. Это означает, что медучреждения смогут оказывать первичную и специализированную медицинскую помощь, опираясь на территориальную программу ОМС.