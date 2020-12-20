В Восточном Измайлове после ремонта открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве после ремонта открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Комплекс начал работу на базе КГБ № 57 имени Плетнева в Восточном Измайлове, учреждение сможет принимать до 900 человек в день. Пациенты смогут получить в центре большой спектр медицинских услуг: от обследования и лечения до диспансерного наблюдения.
В дневном стационаре учреждения возможно размещение 24 пациентов, для которых обустроили комфортные палаты с современными креслами и кроватями. Они отвечают всем стандартам проведения химиотерапии и соблюдения санправил в условиях пандемии.
В центре организованы просторные холлы и понятная навигация, удобно расположены кабинеты специалистов. Каждый этаж располагает зонами комфортного пребывания, где пациенты могут ожидать врача или проведение процедуры. Для маломобильных групп граждан установлены пандусы и специальные лифты.
На первом этаже находится аптека, где можно получить препараты в день обращения. Кроме того, пациенты центра могут обратиться за консультацией к докторам смежных специальностей, что позволяет быстрее установить точный диагноз и продумать план лечения.
"Мы продолжаем развитие онкологической службы по новому стандарту, в соответствии с которым пациенты могут получать медицинскую помощь на всех этапах", – отметила заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Саида Гаджиева.
Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги работ по комплексной реконструкции здания филиала № 2 детской городской поликлиники № 125 в Лианозове. Мэр города отметил, что крупнейшая программа реконструкции поликлиник – крупнейшая в стране и за всю историю Москвы – начинает набирать обороты.
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