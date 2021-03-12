Собянин: Москва получит первые партии жизненно важных лекарств по офсетам в марте – апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Первые партии лекарств для лечения онкологии, которые произвел новый завод компании "Биокад" в Алабушеве, поступят в столичные больницы уже этой весной. Об этом на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

Сотрудничество с компанией происходит в формате офсетного контракта, заключенного правительством Москвы с "Биокадом" в 2017 году. Согласно договоренностям, до конца 2027 года компания будет поставлять городу около 40 препаратов. Порядка 3 миллиардов рублей составят частные инвестиции в проект.

Градоначальник рассказал, что формат сотрудничества в рамках офсетных контрактов был предложен правительством столицы несколько лет назад. Он предусматривает создание новых производств за счет инвесторов в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд региона.

Собянин подчеркнул, что город заключил уже 5 офсетных контрактов, которые предусматривают производство лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. В рамках проектов инвесторы вложат 12,9 миллиарда рублей.

"Общий объем закупок по 5 контрактам составит 73 миллиарда рублей в течение 10 лет. Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20 процентов больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране. Мы зависим от импорта со всеми его проблемами, когда речь идет о такой критической сфере, как доступность лекарств", – сказал Собянин.

Завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний появится в Алабушеве. Его в рамках второго офсетного контракта построит компания "Р-Опра". Сейчас строят новые корпуса, где разместят 12 производственных линий.

В рамках третьего офсетного контракта компания "Гемамед" в ближайшее время организует тестовые поставки медицинских изделий для стомированных больных. После успешного прохождения тестирования начнутся серийные поставки.

Четвертый офсетный контракт предполагает производство молока, сои, фруктовых, овощных, мясных и мясорастительных пюре, каш, кефира, смесей для столичных молочных кухонь. Производством займется компания "Вимм-Билль-Данн".

В феврале 2021 года был заключен пятый офсетный контракт. Он предусматривает производство противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейро­лептиков. Контракт заключен с Московским эндокринным заводом.

"Конечно, офсетные контракты не могут быть массовой историей. Большую часть необходимых товаров город будет по-прежнему закупать на открытых торгах. Тем не менее благодаря офсетам мы рассчитываем создать в Москве еще несколько крупных производств – в сфере транспортного машиностроения, выпуска коммунальной техники и оборудования для сектора IT", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен конкурс на поставку лекарственных препаратов, победитель которого сможет создать современное фармацевтическое производство в столице. Речь идет о локализации и модернизации в Москве производства 20 лекарственных препаратов, в числе которых есть и жизненно необходимые.

