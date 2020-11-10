Победитель конкурса создаст современное производство лекарств в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве объявлен конкурс на поставку лекарственных препаратов, победитель которого сможет создать современное фармацевтическое производство в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что с победителем конкурса будет заключен офсетный контракт на 10 лет. В задачи лидера будет входить локализация и модернизация в Москве производства 20 лекарственных препаратов, в числе которых есть и жизненно необходимые.
"На предприятии будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Объем частных инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года", – рассказал Ефимов.
По его словам, в течение 8 лет столица будет производить закупку препаратов у предприятия-победителя и поставлять их в больницы города. Общая сумма закупок составит 1,1 миллиарда рублей.
Также отмечается, что данный контракт станет для Москвы пятым. Суммарно с 2017 года частных инвестиций было вложено 11,9 миллиарда рублей. Закупок произведено на сумму 71,6 миллиарда рублей.
"Первые два офсетных контракта Москва подписала также в фармацевтике. В их рамках инвесторы вложат в совокупности 8,8 миллиарда рублей в локализацию современных фармпроизводств. ЗАО "Биокад" уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", ООО "Р-Опра" получило разрешение на строительство", – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Он добавил, что в результате третьего офсетного контракта в городе появится предприятие по производству медизделий для стомированных больных. Его создаст ООО "Гемамед". Четвертый офсет заключили с компанией "Вимм-Билль-Данн". Проект предусматривает производство детского питания для городских молочно-раздаточных пунктов.
Ранее распоряжение о проведении конкурса подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Закон об офсетных контрактах был разработан и принят по инициативе правительства Москвы. В соответствии с ним инвесторы берут на себя обязательство создать новое производство в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для государственных нужд.
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