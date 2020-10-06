В столице проведут конкурс на право заключения офсетного контракта по поставке лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице пройдет конкурс на право заключения пятого офсетного контракта на поставку лекарств. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Согласно условиям контракта, поставщик-инвестор берет на себя обязательства в течение двух-трех лет локализовать производство на территории города и наладить выпуск 20 лекарственных препаратов (девять международных непатентованных наименований), включая антидепрессанты, противоглаукомные препараты, нейролептики, антибактериальные и анальгезирующие лекарственные средства и прочие.

"В свою очередь, правительство Москвы примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение восьми лет на сумму 1,1 миллиарда рублей ежегодно. Закупаемые препараты будут поставляться в медицинские учреждения города", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что закон об офсетных контрактах был разработан и принят по инициативе правительства Москвы. В соответствии с ним инвесторы берут на себя обязательство создать новое производство в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для государственных нужд.

Отмечается, что первая очередь построенного в соответствии с офсетным контрактом предприятия "Биокад" была введена в эксплуатацию в текущем году на площадке "Алабушево" в особой экономической зоне технополиса "Москва". В сентябре мэр осмотрел фармкомпекс и отметил, что на предприятии проложены все инженерные коммуникации, а также проведены работы по благоустройству.

Он добавил, что, согласно недавно принятому закону, теперь можно заключать долгосрочные контракты, в обязательства которых для предприятий входит не только поставка лекарств, но и создание современного фармацевтического производства.

Собянин сообщил, что власти Москвы заключили уже четыре офсетных контракта. По словам градоначальника, их общая сумма составляет 70 миллиардов рублей, а их действие продлится 10 лет.

На новом производстве должно быть выпущено 40 лекарственных препаратов онкологического профиля. Власти Москвы в 2021–2027 годы закупят у предприятия препараты на сумму около 2 миллиардов рублей в год, которые будут поставляться в городские медучреждения, исходит из условий офсетного контракта. Инвестиции "Биокада" в создание производства составят 3 миллиарда рублей.