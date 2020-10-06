В столице проведут конкурс на право заключения офсетного контракта по поставке лекарств

15:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице пройдет конкурс на право заключения пятого офсетного контракта на поставку лекарств. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.
Согласно условиям контракта, поставщик-инвестор берет на себя обязательства в течение двух-трех лет локализовать производство на территории города и наладить выпуск 20 лекарственных препаратов (девять международных непатентованных наименований), включая антидепрессанты, противоглаукомные препараты, нейролептики, антибактериальные и анальгезирующие лекарственные средства и прочие.
"В свою очередь, правительство Москвы примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение восьми лет на сумму 1,1 миллиарда рублей ежегодно. Закупаемые препараты будут поставляться в медицинские учреждения города", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что закон об офсетных контрактах был разработан и принят по инициативе правительства Москвы. В соответствии с ним инвесторы берут на себя обязательство создать новое производство в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для государственных нужд.
Отмечается, что первая очередь построенного в соответствии с офсетным контрактом предприятия "Биокад" была введена в эксплуатацию в текущем году на площадке "Алабушево" в особой экономической зоне технополиса "Москва". В сентябре мэр осмотрел фармкомпекс и отметил, что на предприятии проложены все инженерные коммуникации, а также проведены работы по благоустройству.
Он добавил, что, согласно недавно принятому закону, теперь можно заключать долгосрочные контракты, в обязательства которых для предприятий входит не только поставка лекарств, но и создание современного фармацевтического производства.
Собянин сообщил, что власти Москвы заключили уже четыре офсетных контракта. По словам градоначальника, их общая сумма составляет 70 миллиардов рублей, а их действие продлится 10 лет.
На новом производстве должно быть выпущено 40 лекарственных препаратов онкологического профиля. Власти Москвы в 2021–2027 годы закупят у предприятия препараты на сумму около 2 миллиардов рублей в год, которые будут поставляться в городские медучреждения, исходит из условий офсетного контракта. Инвестиции "Биокада" в создание производства составят 3 миллиарда рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: