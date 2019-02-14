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14:57

Собянин подписал соглашение с крупным производителем лекарств

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

14:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин и глава Совета директоров АО "Р-Фарм" Алексей Репик договорились о расширении сотрудничества в сфере промышленности. Соглашение подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Москва работает над созданием медицинской промышленности, производством лекарственных препаратов, в первую очередь, в сфере онкологии – важнейшее направление, чрезвычайно финансово емкое, сложное. Большая часть препаратов, которые мы закупаем для москвичей, это импортные препараты. Чтобы избавиться от импортной зависимости, сделать препараты качественными и по оптимальной цене, и производить в нашей стране, был в свое время принят закон, подписан президентом Российской Федерации, об офсетных сделках. Москва заключает вторую офсетную сделку", – сказал Собянин в ходе подписания.

Договор на производство и поставки лекарств для нужд города между правительством столицы и компанией "Р-Опра" был заключен осенью прошлого года. Подписанный на форуме в Сочи документ дополняет положения этого контракта, в частности, регулирует вопросы обмена информацией и привлечения новых инвесторов.

Производство планируется создать на площадке "Алабушево" в особой экономической зоне "Технополис Москва" в Зеленограде. Инвестор планирует открыть 12 производственных линий, инвестировав в этот проект 5,8 миллиарда рублей. Контракт заключен на 10 лет, из которых 3-4 года отводится на создание производства. Поставки лекарств будут осуществляться в течение 7 лет.

Предусмотрена поставка 31 препарата для лечения и профилактики онкологических, кардиологических, эндокринных и других заболеваний. Большая половина этих лекарств на данный момент не производится в РФ.

"Р-Фарм" специализируется на производстве активных фармацевтических ингредиентов химической природы, биологических субстанций и готовых лекарственных препаратов. Сейчас, согласно данным базы "Спарк", 100 процентов акций в АО "Р-Фарм" принадлежат председателю совета директоров компании Алексею Репику.

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

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