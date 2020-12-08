Инвестиции резидентов технополиса "Москва" в производство лекарств выросли в пять раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем инвестиций в фармацевтическую отрасль Москвы составил 4,98 миллиарда рублей. Речь идет о первых девяти месяцах 2020 года. Из этой суммы более 80 процентов вложили резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что вложения резидентов технополиса в производство лекарственных препаратов и материалов выросли в более чем пять раз по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время лекарства против онкологических, психоневрологических и аутоиммунных заболеваний, нарушений костно-мышечной и дыхательной систем, а также изделия для стомированных больных и биомедицинские клеточные продукты для восстановления кожи и мягких тканей выпускают на семи производствах технополиса.

При этом инвестиции ОЭЗ в производство компьютеров, электронных и оптических изделий в городе составляют 25 процентов.

"Самый многочисленный кластер ОЭЗ "Технополис "Москва" составляют производители электроники – 70 процентов от общего числа предприятий. Они выпускают интерактивные панели, оптические трансформаторы, кремниевые пластины, транспортные карты, чипы для бесконтактной оплаты и многое другое", – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Суммарно за первые девять месяцев этого года резиденты технополиса вложили 7,4 миллиарда рублей, подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва".

"С января по сентябрь этого года доля инвестиций резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" в обрабатывающие производства столицы составила 11 процентов. Этот показатель выше почти на 1,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", – добавил он.

Всего в ОЭЗ находится 180 компаний, 79 из которых являются резидентами, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее технополис "Москва" занял второе место среди особых экономических зон технико-внедренческого типа в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

