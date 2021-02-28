Высокий уровень антител не гарантирует защиту от COVID-19 – "Вектор"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Замглавы центра "Вектор" по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих рассказала, что высокий уровень антител не гарантирует эффективную защиту от коронавируса.
Она заявила, что не следует "напрасно гоняться за высоким уровнем антител", поскольку это не совсем верный подход.
"Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса", – объяснила кандидат биологических наук в интервью "Комсомольской правде".
Он отметила, что российская вакцина "ЭпиВакКорона" разработана без гонки за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. Она нацелена на выработку антител, которые нужны для защиты от инфекции.
"Вектор" отобрал самые консервативные участки белков COVID-19, которые обеспечивают формирование эффективного иммунитета.
Кроме того, Непомнящих пояснила, почему у многих вакцинированных "ЭпиВакКороной" тесты не показывают антител.
По ее словам, чувствительность тест-систем в коммерческих клиниках, лабораториях и поликлиниках может быть недостаточной для обнаружения небольшого пула антител, образующихся после прививки вакциной.
Директор института Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян заявил, что прививки вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" дают больше шансов получить антитела нежели в случае пассивно перенесенной инфекции.
Москвичам рассказали о различиях вакцины "КовиВак" от предыдущих
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