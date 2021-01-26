Академик оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19

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Прививки российскими вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Эпиваккорона" дают больше шансов получить антитела нежели в случае пассивно перенесенной инфекции.

Об этом газете "Известия" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

Академик РАН отметил, что вырабатывающийся естественным путем иммунитет, как правило, более стойкий, чем поствакцинальный.

Однако, по его словам, это правило не распространяется на коронавирусную инфекцию, так как не у всех переболевших вырабатываются нейтрализующие антитела.

При этом Тотлян уточнил, что при наличии клинических проявлений болезни, таких как температура, потеря обоняния, признаки ОРЗ, необходимо перенести вакцинацию.

Специалист добавил, что вакцина для детей не столь актуальна, так как они в большинстве случаев переносят инфекцию в легкой форме и иммунизируются быстрее.

В то же время эксперт напомнил, что иммунитет после перенесенного коронавируса ослаблен в течение полутора-двух месяцев, но этот процесс носит обратимый характер.

Тотлян заключил, что после заболевания люди жалуются на повышенную утомляемость и сонливость. Кроме того, инфекция влияет на когнитивные функции и способность справляться с нагрузками.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что инструкция к вакцине "Спутнику V" не запрещает делать прививки онкобольным.