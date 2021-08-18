В ВОЗ рассказали о проблемах в здравоохранении из-за штамма "Дельта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Штамм коронавируса "Дельта" отличается высокой заразностью и распространяется быстрее, чем способны реагировать на него службы здравоохранения стран. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Дельта" продолжает обгонять наше коллективное реагирование", – цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Он уточнил, что число случаев госпитализации и летальных исходов растет там, где уровень вакцинации остается низким и принимаются "ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения".
В свою очередь, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан отметила, что вакцинация способствует снижению числа смертей среди заболевших. При этом привитым пациентам удается избежать тяжелого течения коронавируса.
Ранее в ВОЗ сообщили о расширении географии опасных штаммов коронавируса. Так, за семь дней число стран и территорий, в которых циркулирует штамм "Дельта", возросло с 142 до 148.
Новый штамм коронавируса оказался не таким страшным, как считали ранее
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