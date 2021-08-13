Проценко рассказал, сколько длится постковидный синдром

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У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, длительность постковидного синдрома составляет около двух месяцев. Об этом сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться", – приводит его слова ТАСС.

Он рассказал об исследовании, в котором приняли участие 250 пациентов. За ними велось наблюдение с момента нахождения в Коммунарке и более месяца после выписки. По словам Проценко, среди самых частых постковидных симптомов наблюдались быстрая утомляемость, раздражительность, забывчивость.

Кроме того, сейчас ведутся наблюдения за теми, у кого после перенесенной болезни изменилось восприятие вкусов и запахов. Среднее время длительности у такого симптома, подчеркнул врач, 2–3 недели, но есть пациенты, у которых они сохраняются на 6–8 месяцев. Он также отметил, что при "Дельта"–штамме симптом потери обоняния стал встречаться реже.

Не у всех переболевших развивается постковидный синдром, но он может проявиться даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме. Об этом ранее рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Он отметил, что у трети переболевших обнаруживаются неврологические нарушения, около 20–30% сталкиваются с поражением оболочки сердца, у 50% – поражение сосудов. При этом течение самого заболевания не влияет на тяжесть постковидного синдрома, отметил специалист, в основном, добавил он, страдают "скомпрометированные" органы.