Врач назвала лучший метод реабилитации после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что одним из самых лучших методов реабилитации для людей, перенесших COVID-19, является скандинавская ходьба. Об этом сообщает радио КП.

"Однако при ходьбе важно соблюдать несколько правил. И главное – нельзя сгибать руки. Они всегда должны быть выпрямлены", – пояснила врач.

Павлова подчеркнула, что также есть множество нюансов, которые нужно учитывать. В связи с этим врач посоветовала сперва потренироваться с опытными ходоками.

Ранее врач-кардиолог Евгения Антипенко рассказала, как восстановить сердце после перенесенного COVID-19. По словам специалиста, улучшить работу этого органа можно с помощью физических нагрузок. Кардиолог посоветовала начинать восстановление с дыхательных упражнений и гимнастики.

