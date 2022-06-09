Участки улиц Теплый Стан и Академика Варги перекроют из-за съемок фильма 11 и 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Участки улиц Теплый Стан и Академика Варги перекроют 11 и 12 июня из-за проведения киносъемок. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Так, 11 июня с 06:00 до 14:00 движение ограничат на участке улицы Теплый стан от улицы Академика Виноградова до улицы Академика Варги, а с 14:00 11 июня до 20:00 12 июня ограничения будут действовать при движении в сторону улицы Академика Варги. Для транспорта оставят одну полосу.

Полные перекрытия введут с 06:00 11 июня до 16:00 12 июня на четырех участках:



улица Теплый Стан от улицы Академика Виноградова до улицы Академика Варги;

улица Академика Варги от дома 40 по улице Академика Варги до улицы Теплый Стан;

улица Академика Варги от дома 1, корпуса 1 по улице Академика Виноградова до улицы Теплый Стан;

местный проезд между домом 1, корпусом 1 по улице Академика Виноградова до дома 1 по улице Академика Виноградова (до 20:00).