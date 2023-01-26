В РОАД выступили за увеличение сроков гарантийного ремонта машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила с предложением увеличить сроки гарантийного ремонта для машин по закону "О защите прав потребителей" с 45 до 90 дней. Об этом сообщает газета "Известия".

Вице-президент ассоциации Алексей Подщеколдин объяснил инициативу невозможностью диллеров соблюдать сроки ремонтов из-за ухода с российского рынка многих автобрендов. Просрочка ремонта оказывает негативное влияние на бюджет оставшихся в РФ компаний, поскольку автовладелец имеет право потребовать неустойку в размере 1% за каждый дополнительный день работ. Мера позволит диллерам избежать многомиллионных издержек, уверены в ассоциации.

Помимо этого, в РОАД предлагают закрепить обязанность заменять машину при браке исключительно за производителем, а не за продавцом. Другое предложение ассоциации заключается в учете амортизации машины при ее возврате в случае расторжения договора.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков поддержал инициативы РОАД об увеличении сроков гарантийного ремонта и учете амортизации автомобиля.

Адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько считает, что на фоне поддержки дилеров подобные меры необходимо ввести и в отношении автовладельцев.

"Более жесткие требования к автосалонам в вопросах гарантийного ремонта могли бы стать своеобразной компенсацией для покупателей в случае увеличения сроков, отведенных дилерам на починку машины", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в России участились попытки обмана автовладельцев, сдавших свои машины в ремонт. Мошенники обманом узнают номера телефонов клиентов автосервисов и убеждают их внести доплату на непредвиденные расходы. Член Союза автосервисов России Илья Плисов сообщил, что такое мошенничество является новым и связано с возросшей популярностью онлайн-платежей.



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