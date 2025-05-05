Депутат ГД Нилов предложил маркировать недопустимые для водителей лекарства

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В России могут начать прописывать в инструкциях к отдельным лекарственным препаратам предупреждения о недопустимости управления автомобилями после их приема. О соответствующей инициативе в своем телеграм-канале рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, законопроект внесут в ГД 5 мая, поправки предлагается внести в статью "Об обращении лекарственных средств". Маркировка будет относиться к препаратам, содержащим наркотические или психотропные вещества. Нилов считает, что в инструкции к подобным лекарствам следует отразить дорожный знак "Движение запрещено".

В пояснительной записке отмечается, что сейчас судебная практика складывается не в пользу водителей. Например, практически все, у кого по результатам медосвидетельствования были выявлены следы наркотических и психотропных веществ после приема лекарственных препаратов, привлекаются к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Как пояснили авторы законопроекта, большинство россиян могут не знать, что некоторые препараты содержат вещества, употребление которых несовместимо с вождением.

Ранее депутат Владислав Даванков предложил запретить использование передвижных и мобильных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения. По его словам, они чаще всего используются для фиксации превышения скорости и размещаются в местах "с неочевидными для водителей ограничениями". Это вызывает недовольство среди граждан и приводит к большому количеству штрафов.